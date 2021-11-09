"التجارة" تستدعي 200 مكيف سبليت دولابي "YORK"

قالت: لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء200 مكيف سبليت دولابي"YORK" سنة الصنع 2020، لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وأفادت الوزارة في تغريدة على تويتر بضرورة التحقق من الرقم التسلسلي للمكيف من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة؛ لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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09 نوفمبر 2021 - 4 ربيع الآخر 1443 02:00 PM

قالت: لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة

"التجارة" تستدعي 200 مكيف سبليت دولابي "YORK"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء200 مكيف سبليت دولابي"YORK" سنة الصنع 2020، لعدم مطابقته للمواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وأفادت الوزارة في تغريدة على تويتر بضرورة التحقق من الرقم التسلسلي للمكيف من خلال recalls.sa، والتواصل مع الشركة لترتيب موعد زيارة فني الصيانة؛ لسحب المكيف المشمول واسترداد مبلغ الشراء نقدًا.

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