أسعار النفط ترتفع مع تمديد "أوبك" تخفيضات الإنتاج

بلغت قيمة سعر مزيج خام برنت العالمي 65.40 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء مع اتفاق "أوبك" على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس المقبل، وعلى الرغم من أن الأسعار تتعرض لضغوط بفعل مخاوف من احتمال ضعف الطلب في ظل تلميحات بتباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، جرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت تسليم سبتمبر مرتفعة 34 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 65.40 دولار للبرميل، بعد أن انخفضت في وقت سابق إلى 64.66 دولار للبرميل.

ووفق "رويترز" زادت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس 18 سنتا إلى 59.27 دولار للبرميل بعد أن لامست أعلى مستوياتها في أكثر من خمسة أسابيع يوم الإثنين.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الإثنين، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس 2020 في الوقت الذي تغلب فيه أعضاء المنظمة على خلافات في مسعى لدعم أسعار الخام.

ومن المقرر أن تجتمع "أوبك" مع روسيا ومنتجين آخرين، في تحالف معروف باسم "أوبك+"، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء؛ لبحث تخفيضات الإمدادات في ظل ارتفاع الإنتاج الأمريكي.