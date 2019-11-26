القنفذة تستضيف 50 شخصية من كبار رجال أعمال بالقنفذة بعد يوم غدٍ الخميس

لبحث إنشاء مشروعات تخدم المحافظة ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين

تتطلع محافظة القنفذة يوم بعد غدٍ الخميس لزيارة ما يقارب 50 شخصية اقتصادية ودبلوماسية وأكاديمية من كبار رجال أعمال وأعيان محافظة جدة ومكة المكرمة.

وسيجري خلال اللقاء مناقشة العديد من الموضوعات, منها التحديات والصعوبات التي تواجه رجال الأعمال في القطاع الخاص وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لتسهيل أعمالهم التجارية، ومناقشة التحديات التي تواجه المستثمرين من خارج المنطقة والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وتسهيل الإجراءات المتبعة في إنهاء المعاملات.

جاء ذلك بناء على دعوة ومبادرة الأستاذ عبدالغني أحمد مرزا عضو المجلس البلدي بمحافظة القنفذة ودعم ومساندة من رجل الأعمال المعروف الشيخ إبراهيم عبدالله السبيعي وجهود مميزة من الشخصية المجتمعية المعروفة الأستاذ حسن بصفر عضو مجلس بلدي جدة الذي أسهم بدوره في تكوين هذه النخبة المميزة من رجال الأعمال.

من جانب آخر أكد عضو المجلس البلدي بمحافظة القنفذة عبدالغني مرزا في تصريحه لـ"سبق"، أن ما تحظى به محافظة القنفذة من خطوات تنموية متسارعة تمضي بها وتنمية مستدامة ومشروعات نوعية مجتمعية وفكرية وثقافية ونهضة عمرانية في شتى المراكز والقرى وفق رؤية وطنية طموحة "2030" لرسم القنفذة على خريطة التميز السياحي والاستثماري.

حيث يشاهد المتأمل والزائر والسائح مختلف الفرص الاستثمارية التي تشهدها المحافظة في العهد الزاهر عهد الخير والنماء عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ومستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز يحفظهم الله ومتابعة مستمرة من محافظ محافظة القنفذة فضا بن بين البقمي.

وبيَّن عبدالغني مرزا أن الهدف من استقطاب المستثمرين للمحافظة بهدف الاستماع لهم عن معوقات الاستثمار، موضحًا أن المحافظة لديها الكثير من فرص الاستثمار في مختلف المجالات منها القطاع الصحي والسياحي وغير ذلك، وهذا ما يعلق عليه أهالي محافظة القنفذة من أماني وأن ينتج من هذه الزيارة مشروعات استثمارية تخدم المحافظة وأهلها.