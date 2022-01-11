"ترند تويتر".. موظفو العقود وبند المستخدمين يطالبون بإنهاء معاناتهم بالتثبيت

"القحطاني" لـ"سبق": أعدادهم تجاوزت 90 ألف موظف.. ويشكون ظروف الحياة

أطلق موظفون يعملون بنظام العقود وبند الأجور والمستخدمين في الوظائف المدنية وسمًا وصل الترند الساعات الماضية، واستمر في ذلك وقتًا طويلاً على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، وجَّهوا خلاله نداءاتهم إلى وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي؛ لإنهاء معاناتهم مع الرواتب المتدنية، وتثبيتهم على وظائف السلم العام.

وتتوحد مطالب الموظفين الذين حاولوا إيصال صوتهم عبر الشبكات الاجتماعية في تثبيتهم على وظائف رسمية، تتناسب مع مؤهلاتهم. وقد تفاعل عدد من المؤثرين، وناشدوا حلولاً عاجلة لمطالبهم.

وأطلق عدد منهم وسمًا، وجَّهوه لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية‫، بعنوان #بشارة_الملك_للبنود، أشاروا فيه إلى أنهم ينتظرون قرار التثبيت أسوة بزملائهم السابقين، وأكدوا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظه الله - وعدهم بالتثبيت، وقال كلمته الشهيرة في عام ١٤٣٧هـ "أبشروا بالخير"، وينتظرون تفاعل الوزارة مع أحلامهم.

المتحدث الرسمي لموظفي البنود والعقود والمستخدمين "سعود بن مسفر القحطاني" قال لـ"سبق": أعداد الموظفين تجاوزت ٩٠ ألف موظف وموظفة، ويعانون ظروف الحياة بسبب تدني مرتباتهم التي قد لا تتجاوز عند معظمهم أربعة آلاف ريال.

وأضاف: لا يُساوَى هؤلاء الموظفون مع زملائهم الرسميين من حيث الدورات التدريبية والانتدابات والترقيات وحوافز خارج الدوام؛ الأمر الذي سبَّب للكثير منهم ظروفًا صعبة بهم وبأُسرهم.

وناشد "القحطاني" باسم زملائه بفئة البنود والعقود والمستخدمين إيصال صوتهم عبر "سبق" لولاة الأمر - حفظهم الله ورعاهم -، وتوجيه وزارة الموارد البشرية والموارد البشرية لإنهاء معاناتهم، ومساواتهم بزملائهم.