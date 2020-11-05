أمير الشرقية يرعى ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي

"الخالدي": التجارة الإلكترونية أحد المسارات الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي

رعى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود، ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي، الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأربعاء عبر تقنية الاتصال المرئي.

وثمّن رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي رعاية أمير المنطقة التي تمثل الدعم الكبير لأنشطة وبرامج الغرفة.

وقال "الخالدي": إن المملكة خطت خطوات رائدة في تدعيم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومنحتها عوامل نمو مُتعددة، (إجرائية، وتنظيمية، وتمويلية)، ووفرّت البيئة المناسب لتوسعها وانتشارها، ويسّرت كثيراً من إجراءات ممارسة الأعمال، ضمن توجه يهدف لأن تكون هذه المُنشآت إحدى ركائز النمو المُستدام في البلاد.

وأكد أن جملة العوامل التـي وفرتها الدولة، ساهمت كثيراً في نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ مشيراً إلى أن الدعم الحكومي والقروض أسهم في نمو المتوسطة بنسبة 33%، وأسهم إجراء سهولة إصدار التراخيص في نموها بنسبة 18%، أما الخدمات الإلكترونية فأسهمت وحدها في نمو المنشآت ذاتها بنسبة 69%، والصغيرة بنسبة 38%.

وأشار "الخالدي" إلى أن الغرفة تهدف من هذا الملتقى، الذي حضر ورش عمله التي تضمنها نحو 185 ألفاً، إلى ثقل خبرات أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز تحوُّل مُنشآتهم إلى التجارة الإلكترونية، التي تسارعت وتيرتها مع بروز الجائحة، قائلاً: إن التجارة الإلكترونية، أحد المسارات الرئيسية لمنظومة التحول الرقمي التي تعيشها المملكة، وإحدى ممكّنات النمو المستدام عبر خلق فرص العمل وتحفيز الاستثمار وفقاً للرؤية ومستهدفاتها.

من جانبه، قال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد: إن التجارة الإلكترونية هي الوسيلة الآن لاستمرارية وصعود المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته تلك المنشآت التي اعتمدت على التجارة الإلكترونية خلال فترة الجائحة.

وقال "الرشيد": إن هناك نحو 1000 متجر تم دعمهم من قبل منشآت تجاوزت مبيعاتهم الـ 60 مليون ريال، وإن 45 تطبيقاً حصلوا على استثمارات في مراحل مختلفة من نموهم.

واعتبر "الرشيد" قطاع التجارة الإلكترونية أكبر قطاع من حيث إجمالي الاستثمارات بنسبة 67% وإجمالي عدد الصفقات بنسبة 22%، مشيراً إلى أن أبرز الجولات الاستثمارية خلال النصف الأول من عام 2020م تمت في قطاع التجارة الإلكترونية، من أبرزها الجولة الاستثمارية لمنصة "جاهز" بقيمة 137 مليون ريال، ومنصة نعناع بقيمة 67.5 مليون ريال، وأكاديمية نون بقيمة 48.7 مليون ريال.