الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على المدينة تتواصل للمساء

تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍّ بمستوى الرؤية الأفقية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على المدينة المنورة، اشتمل على أتربة مثارة وتدنّي مستوى الرؤية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية على: المدينة المنورة، الحناكية، العيص، المهد، بدر، خيبر، العلا، وادي الفرع، ينبع.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمرّ حتى الـ8 مساءً.

الأرصاد حالة الطقس المدينة المنورة رياح مثيرة للأتربة

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16 يناير 2020 - 21 جمادى الأول 1441 12:06 PM

تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍّ بمستوى الرؤية الأفقية

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة على المدينة تتواصل للمساء

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس على المدينة المنورة، اشتمل على أتربة مثارة وتدنّي مستوى الرؤية، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية على: المدينة المنورة، الحناكية، العيص، المهد، بدر، خيبر، العلا، وادي الفرع، ينبع.

وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمرّ حتى الـ8 مساءً.

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الأرصاد حالة الطقس المدينة المنورة رياح مثيرة للأتربة

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