رأي نهائي عن تقرير "تنظيم الكهرباء" السنوي في مناقشة بـ"الشورى"

ردّ على أبرز ما أثير من ملاحظات الأعضاء وآرائهم.. والعرض مرتقب

عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى- اجتماعاً لها عبر الاتصال المرئي، برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، لبحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها للانتهاء مما لديها قبل عرضه على المجلس لمناقشته تحت القبة.

وناقشت اللجنة بمشاركة أعضاء المجلس أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، وجهة نظر اللجنة ورأيها النهائي حيال التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج "سابقاً"، هيئة تنظيم المياه والكهرباء "حالياً" للعام المالي 1440/ 1441هـ، والرد على أبرز ما أثير من ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير الأداء السنوي أثناء مناقشته في جلسة سابقة.

ومن المنتظر أن يدرج المجلس وجهة نظر اللجنة حيال تقرير تنظيم المياه والكهرباء للعام المالي 1440/ 1441هـ، ضمن جدول أعمال جلساته الأسبوع القادم لحسمه تحت القبة.

يُذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة إحدى اللجان المتخصصة في مجلس الشورى، وتدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام وأعمال المواصفات والمقاييس والجودة بشكل خاص، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة نحو 20 جهة حكومية، تدرس تقارير أدائها في كل عام.