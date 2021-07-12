للمرة الثالثة على التوالي.. "زين السعودية" تفوز بجائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة من Speedtest

لتضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها في السنوات الأخيرة منذ إطلاقها لأكبر شبكة جيل خامس

أعلنت شركة "أوكلا" العالمية المالكة لموقع Speedtest المتخصص في قياس سرعات الإنترنت عالميًّا، فوز "زين السعودية" بجائزة أسرع إنترنت منزلي في المملكة للمرة الثالثة على التوالي؛ وذلك عن النصف الأول من عام 2021، لتضاف إلى سلسلة إنجازات الشركة التي حققتها في السنوات الأخيرة منذ إطلاقها لأكبر شبكة جيل خامس في المنطقة.

وعكست هذه النتائج التزام "زين السعودية" بالاستمرار في رفع جودة خدماتها وفقًا لأعلى المعايير، وتوفير أفضل سرعات الإنترنت الثابت عبر الألياف الضوئية وشبكة الجيل الخامس (5G)؛ مما يؤكد دور الشركة كمساهم رئيسي في دفع عجلة التحول الرقمي الشامل في المملكة، وصولًا إلى تحقيق كامل مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ حيث تمتلك "زين السعودية" أكبر تغطية جغرافية لشبكة الجيل الخامس (5G) في المملكة، تصل خدماتها إلى 50 مدينة بأكثر من 4700 برج. كما تعتبر شبكتها للجيل الخامس (5G) الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، والرابعة عالميًّا.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي لقطاع التقنية في "زين السعودية" المهندس عبدالرحمن بن حمد المفدى، إلى أن "حصول الشركة على جائزة Speedtest لأسرع إنترنت منزلي في السعودية للمرة الثالثة على التوالي؛ يعكس حرصنا على تقديم تجربة عميل مميزة، وهي هدفنا الأسمى الذي يدفعنا إلى التركيز على عاملي الجودة والاستدامة للخدمات التي نوفرها، ونحن سعداء بتميزنا في توفير أفضل خدمة إنترنت منزلي، والتي شهدت مستويات غير مسبوقة من الطلب في ظل جائحة كورونا، سواء بالنسبة إلى العمل من المنزل أو بهدف الترفيه الرقمي، وبخاصة قطاع الألعاب الإلكترونية. والذي يسهم في تعزيز تنافسية المملكة عالميًّا على مستوى الخدمات الرقمية والاقتصاد الذكي، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030"

ولم تكن جائزة Speedtest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة الجائزة الوحيدة التي حظيت بها "زين السعودية" خلال عام 2021؛ فقد تفوقت مؤخرًا بأفضل شبكة للجيل الخامس (5G) وأداء للبيانات في العاصمة الرياض، بحسب تقرير شركة umlaut العالمية؛ مما أسهم في أن تكون الرياض الأسرع بين عواصم العالم على مستوى سرعات الجيل الخامس (5G)، متقدمةً على عواصم مثل طوكيو ودبلن.

كذلك، وبحسب التقرير نفسه، تتمتع "زين السعودية" بأقوى تغطية لخدمات الجيل الخامس (5G) في مدينة الرياض، متفوقة على أقرب منافس لها بنسبة 27%، إلى جانب تمتع عملاء "زين السعودية" بأعلى سرعات لرفع الملفات وتحميلها، وأقصر وقت لبدء الفيديوهات على YouTube وبدقة فائقة، مع معدل متفوق في خدمات بيانات الجيل الخامس لناحية الموثوقية والأداء بلغت 98.8%.

وعلى صعيد آخر، أشار تقرير "مقياس" الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الأول من 2021، إلى تصدر "زين السعودية" في خدمات الجيل الخامس (5G) في كل مناطق ومدن المملكة التي شملها التقرير، وتصدرها أيضًا في متوسط سرعات التحميل للجيل الخامس المتنقل. كذلك حظيت "زين السعودية" بثلاث جوائز كأفضل شبكة للجيل الخامس (5G) في المملكة من "أوبن سيجنال"، الشركة العالمية المتخصصة في تقييم معايير تجربة المستخدمين للخدمات المحمولة هي: "أفضل تغطية للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل سرعة تحميل للجيل الخامس (5G)"، و"أفضل تجربة تحميل للجيل الخامس (5G)"، وعن قطاع الترفيه الرقمي، فازت "زين السعودية" بالمركز الأول في تقرير Game Mode الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الأول من عام 2021م في 4 ألعاب إلكترونية هي Fortnite، FIFA 21، APEX Legends و Dota 2، ومؤشر متوسط زمن استجابة شبكات الجيل الخامس المتنقل على مستوى المملكة.