المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة عسير

تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: الحرجة والمجاردة والنماص وبلقرن وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب ومحايل.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٩ مساءً.