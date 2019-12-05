وظائف شاغرة بمحطات تحلية المياه المالحة برأس الخير

استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة بدءًا من الأحد المقبل

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa)

وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد 11 - 4 - 1441هـ الموافق 08 - 12 - 2019م .

وظائف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

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05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441 05:33 PM

استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة بدءًا من الأحد المقبل

وظائف شاغرة بمحطات تحلية المياه المالحة برأس الخير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa)

وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد 11 - 4 - 1441هـ الموافق 08 - 12 - 2019م .

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وظائف المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

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