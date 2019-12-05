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استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة بدءًا من الأحد المقبل

وظائف شاغرة بمحطات تحلية المياه المالحة برأس الخير

أعلنت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن توفر عدد من الوظائف التخصصية الشاغرة بمحطات رأس الخير، مبينة أنه سيتم استقبال طلبات التقديم عليها عبر موقع المؤسسة الإلكتروني (https://www.swcc.gov.sa)



وأشارت المؤسسة إلى أن مدة الإعلان ستكون أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد 11 - 4 - 1441هـ الموافق 08 - 12 - 2019م .