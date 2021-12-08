القوات الجوية الهندية تؤكد مصرع رئيس الأركان بتحطّم المروحية

إضافة إلى 12 شخصًا آخرين لقوا مصرعهم أيضًا في الحادثة

أكدت القوات الجوية الهندية مصرع رئيس الأركان الهندي الجنرال بيبين راوات؛ جراء تحطّم مروحيته اليوم الأربعاء في جنوب الهند.

وقالت "فرانس برس": إن 12 شخصًا آخرين لقوا مصرعهم أيضًا في تحطّم المروحية.

وفي وقت سابق اليوم، قال مصدر دفاعي: إن طائرة هليكوبتر عسكرية تُقلّ رئيس أركان الجيش الهندي الجنرال بيبين روات، تحطمت في جنوب الهند، الأربعاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية في الهند بأن مسؤولين آخرين كانوا برفقة "روات" عندما تحطمت الطائرة في ولاية تاميل نادو بجنوب البلاد؛ وفق "رويترز".

وكتب سلاح الجو الهندي في تغريدة: "تعرضت مروحية من طراز إم آي- 17ف5 تنقل قائد هيئة أركان الدفاع الجنرال بيبين روات، لحادث (الأربعاء) قُرب كونور في تاميل نادو".