أبها.. أكثر من 348 ألف مستفيد من خدمات "تأكد"

كشف مبكر عن الحالات وقطع لسلسلة انتشار العدوى

قدم مركز "تأكد" في أبها خدماته لأكثر من 348 ألف مستفيد منذ بدء العمل به حتى الآن.

يذكر أن مراكز "تأكد" خصّصتها وزارة الصحة للذين لا يشكون أعراض، أو لديهم أعراض خفيفة، ويعتقدون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وتُقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي"، وتوجد مراكز تأكد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، علماً أن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.