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جهزت منذ وقت مبكر وتهدف في عامها الأول لنشر الابتسامة والفرح

الرياض.. باصات تجوب أحياء "الأرطاوية" توزع حلوى وهدايا للأطفال

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أعطى رئيس مركز الأرطاوية مسير بن سلطان الدويش إشارة انطلاق فعالية حوامة عيد الأرطاوية 1442 من أمام مركز الإمارة، والذي تشرف على تنفيذه لجنة التنمية الاجتماعية بالأرطاوية.



جاء ذلك بحضور رئيس لجنة التنمية نواف مناحي ونائبه مشعل جلوي وأعضاء اللجنة، واقتصر الافتتاح على عدد محدود من مسؤولي الدوائر الحكومية؛ تطبيقاً للإجراءات الاحترازية.



وأعلن "الدويش" انطلاق مسار الحوامة والتي جُهزت منذ وقت مبكر، وذلك عن طريق تأمين باصات تجوب أحياء الأرطاوية وتقوم بتوزيع الحلويات والهدايا على الأطفال وذويهم، كما تم التقاط الصور التذكارية.



وتهدف عيدية حوامة الأرطاوية في عامها الأول إلى نشر الابتسامة والفرح على وجوه الأطفال والأهالي، مصحوبة برسائل توعوية وتثقيفية عن أهمية الالتزام بالممارسات الصحية، وخصوصاً ونحن في عيد الفطر المبارك.



واستمرت الحوامة في تغطية كامل أحياء مدينة الأرطاوية، ثم توجهت في نهاية مسار الحوامة إلى الطريق العام، حيث وزع عدد من العيديات على عابري الطريق والمسافرين ابتهاجاً بقدوم العيد.



من جانبه، قدم رئيس لجنة التنمية والأعضاء الشكر الجزيل لرئيس مركز الأرطاوية مسبر الدويش ونائبه سلطان بن عبدالله الدويش على دعمهما في انجاح فعالية حوامة عيد الارطاوية ولكل الجهات الحكومية المشاركة ، بدءا من بلدية الأرطاوية - شرطة الأرطاوية - مرور الأرطاوية - فرع هيئة الهلال الأحمر - جمعية تحفيظ القرآن - مستشفى الأرطاوية، ولكل الإعلاميين المشاركين في التغطية من منابر وسنابات وصحف ورقية وإلكترونية.