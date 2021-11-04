صافرة بيروفية تضبط مواجهة الهلال وضمك.. والرميخاني لـ"الاتحاد والفتح"

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أسماء حكام مباريات اليوم الخميس، من منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وأسندت اللجنة مهمة قيادة مباراة الهلال وضيفه ضمك لطاقم تحكيم بيروفي بقيادة كيفن بيمينيل، وبمساعدة من مواطنيه مايكل ميديا كمساعد أول وجوني مونكادا مساعد ثان، بينما يتولى إدارة غرفة الفيديو مواطنه فيكتور كاريو بمساعدة من الحكم السعودي عيسى الخيبري.



واختارت اللجنة الحكم أحمد الرميخاني لإدارة مباراة الاتحاد ونظيره الفتح على أن يعاونه كل من: بدر الشمراني، وهشام الرفاعي، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إدارة عبدالله الحربي، وبمعاونة من أحمد العتيق.



فيما كلفت سامي الجريس لقيادة مباراة الفيصلي وأبها، على أن يساعده ياسر السلطان ومؤيد المسجن، على أن يتولى شكري الحنفوش مهمة قيادة غرفة الفيديو.



أما مواجهة الاتفاق ونظيره التعاون فستكون بإدارة ماجد الشمراني، وبمساعدة من خلف الشمري وسعيد المهدي.