صور رائعة .. هكذا التزم سكان #العاصمة_المقدّسة بقرار #منع_التجوّل في يومه الثاني

الفيصل كان قد قدّم شكره لسكان المنطقة أمس وجميع القطاعات الأمنية في الميدان

نشرت هيئة تطوير مكة، صباح اليوم، صوراً عدة ترصد التزام سكان #العاصمة_المقدّسة بقرار #منع_التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس #كورونا في ثاني أيام تنفيذ المنع.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، ‏قد اطلع أمس، على تقرير عن حالة منع التجوّل في يومه ‏الأول بالمنطقة، والذي رفعه له ‏وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

وقدّم الفيصل شكره لسكان المنطقة، على ‏تجاوبهم المميّز مع قرار منع التجوّل ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان، مثمّناً الدور الذي يقومون به.

حظر التجول فيروس كورونا الجديد

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25 مارس 2020 - 1 شعبان 1441 10:05 AM

الفيصل كان قد قدّم شكره لسكان المنطقة أمس وجميع القطاعات الأمنية في الميدان

صور رائعة .. هكذا التزم سكان #العاصمة_المقدّسة بقرار #منع_التجوّل في يومه الثاني

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نشرت هيئة تطوير مكة، صباح اليوم، صوراً عدة ترصد التزام سكان #العاصمة_المقدّسة بقرار #منع_التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس #كورونا في ثاني أيام تنفيذ المنع.

وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، ‏قد اطلع أمس، على تقرير عن حالة منع التجوّل في يومه ‏الأول بالمنطقة، والذي رفعه له ‏وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.

وقدّم الفيصل شكره لسكان المنطقة، على ‏تجاوبهم المميّز مع قرار منع التجوّل ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان، مثمّناً الدور الذي يقومون به.

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حظر التجول فيروس كورونا الجديد

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