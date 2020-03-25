صور رائعة .. هكذا التزم سكان #العاصمة_المقدّسة بقرار #منع_التجوّل في يومه الثاني

نشرت هيئة تطوير مكة، صباح اليوم، صوراً عدة ترصد التزام سكان #العاصمة_المقدّسة بقرار #منع_التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس #كورونا في ثاني أيام تنفيذ المنع.
وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، قد اطلع أمس، على تقرير عن حالة منع التجوّل في يومه الأول بالمنطقة، والذي رفعه له وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.
وقدّم الفيصل شكره لسكان المنطقة، على تجاوبهم المميّز مع قرار منع التجوّل ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان، مثمّناً الدور الذي يقومون به.حظر التجول فيروس كورونا الجديد
الفيصل كان قد قدّم شكره لسكان المنطقة أمس وجميع القطاعات الأمنية في الميدان
نشرت هيئة تطوير مكة، صباح اليوم، صوراً عدة ترصد التزام سكان #العاصمة_المقدّسة بقرار #منع_التجوّل؛ للحد من انتشار فيروس #كورونا في ثاني أيام تنفيذ المنع.
وكان مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرّمة خالد الفيصل، قد اطلع أمس، على تقرير عن حالة منع التجوّل في يومه الأول بالمنطقة، والذي رفعه له وكيل الإمارة الدكتور هشام الفالح.
وقدّم الفيصل شكره لسكان المنطقة، على تجاوبهم المميّز مع قرار منع التجوّل ولجميع القطاعات الأمنية العاملة في الميدان، مثمّناً الدور الذي يقومون به.