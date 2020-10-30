السنغال: 12 إصابة جديدة بكورونا.. ولا وفيات

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت السنغال 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 15 ألفاً و605 إصابات، فيما استقر إجمالي حالات الوفاة عند 323 وفاة .