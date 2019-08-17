رئيس البرلمان العربي: يجب رفع السودان من قائمة "رعاية الإرهاب"

أعدّ مذكرة قانونية لإرسالها إلى الإدارة الأمريكية والكونجرس

طالب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي؛ برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال رئيس البرلمان العربي، على هامش مشاركته على رأس وفد رفيع المستوى من البرلمان العربي في حفل إبرام وثائق الانتقال للسلطة المدنية في جمهورية السودان: إنها لحظة تاريخية مناسبة يستحق فيها شعب وقيادة السودان الرفع الكامل لهذه العقوبات تقديراً لتضحيات الشعب السوداني ودعماً للمرحلة الجديدة.

وأضاف، أن البرلمان العربي وانطلاقاً من التزامه بالوقوف مع السودان ودعمه، أعدّ مذكرة قانونية لإرسالها بالتنسيق مع حكومة السودان إلى الإدارة والكونجرس الأمريكي.

وأردف: نقدم التهنئة باسم الشعب العربي للشعب السوداني الشقيق في هذه المناسبة التاريخية الفارقة التي نحتفل فيها جميعاً بتوافق أبناء السودان على خريطة طريق لبناء سودان المستقبل.

وتابع: هذا الاتفاق المهم هو ثمرة جهود مخلصة أسهمت فيها أطراف عديدة من المحبين للسودان والحرصاء على أمنه واستقراره والساعين للوقوف إلى جانبه في مرحلة انتقالية بالغة الحساسية تتطلب تغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار آخر.

وأكّد رئيس البرلمان العربي، أن صوت العقل والحكمة انتصر في السودان، وفشل مشروع التخريب والفوضى، وانتصر مشروع الدولة والسلام، وتمّت كتابة فصل جديد من تاريخ السودان الناصع والمشرق، بالتوصل إلى هذا الاتفاق المهم الذي يعكس المسؤولية الكبيرة التي تحلت بها الأطراف السودانية المدنية منها والعسكرية ويُمهد لبناء دولة ديمقراطية مدنية، ويقطع الطريق أمام دُعاة الفتنة والانقسام والتخريب، الذين يتربصون للنيل من الدول العربية لإدامة الفوضى وتقسيمها وتفتيت مجتمعاتها.

وثمّن الجهود كافة التي بُذلت من الأطراف كافة للتوصل لهذا الاتفاق الدستوري المهم، مشيداً بالمسؤولية الكبيرة التي تحلى بها المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.

ودعا الأطراف كافة من جهات رسمية وقوى وأحزاب سياسية وحركات مدنية وشبابية وجماعات مسلحة، إلى دعم الاتفاق والاستمرار في منهج الحوار والتوافق.

وثمّن رئيس البرلمان العربي عالياً الدعم المالي المشترك الذي قدّمته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لجمهورية السودان بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي؛ منها 500 مليون دولار كوديعة في البنك المركزي السوداني، ودعم جمهورية مصر العربية لتحقيق الأمن والسلام في جمهورية السودان.

ودعا الدول العربية إلى دعم السودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها، وعلى وجه الخصوص، الدعم الاقتصادي الذي يؤمّن الاحتياجات الضرورية للشعب السوداني.