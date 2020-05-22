بالفيديو .. "متحدث الصحة": نسبة الإصابات الجديدة بكورونا 38 % مواطنين و62 % غير سعوديين

قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، الموافق 2020/05/22 م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 38 % من عدد الحالات المسجلة، مقابل 62 % لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 302 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2962 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 39003 حالات، ولله الحمد.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 13 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 364 متوفى.وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد
302 حالة حرجة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات
قالت وزارة الصحة في المؤتمر الصحفي، اليوم الجمعة، الموافق 2020/05/22 م، أن نسبة السعوديين في إصابات كورونا الجديدة بلغت 38 % من عدد الحالات المسجلة، مقابل 62 % لغير السعوديين، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 302 حالة يتلقون العلاج في العناية المركزة بالمستشفيات.
وقال المتحدث باسم "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي: إن عدد المتعافين الجدد بالفيروس بلغ 2962 حالة شفاء، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 39003 حالات، ولله الحمد.
وتابع المتحدث: إن عدد الوفيات الجدد بلغ 13 حالة، ليصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 364 متوفى.