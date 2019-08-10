"الصحة" تصعّد 329 حاجاً مريضاً لعرفات

تجهيز سيارات إسعاف بأحدث الأجهزة الطبية

صعدت وزارة الصحة، اليوم، 329 حاجاً إلى مشعر عرفات، يمثلون الحجاج المنومين في مستشفيات مكة المكرمة والمدينة وجدة والمشاعر المقدسة.

وأكدت الوزارة حرصها على أن يتمّ جميع ضيوف الرحمن أداء فريضة الحج ومن بينهم المرضى المنومون في مستشفيات المشاعر، الذين تقدم لهم الوزارة خدماتها جرياً على العادة السنوية التي اعتادت عليها تسهيلاً على حجاج بيت الله لإتمام نسكهم.

وأشارت "الصحة" إلى تجهيز سيارات إسعاف بأحدث الأجهزة الطبية والعلاجية والدوائية والغذائية، مدعمة بأطباء متخصصين وفنيين تمريض لتصعيد الحجاج المنومين بجميع المستشفيات لتمكين الحجاج المرضى من أداء نسكهم.

وأوضحت أنه يصحب كل مريض يتم تصعيده طبيب وممرضة لمتابعة حالته الصحية أثناء الوقوف بعرفة، حيث تمت عملية التصعيد بكل نجاح.

وعبّر المرضى عن شكرهم وتقديرهم لحكومة المملكة على خدماتها الجليلة للحجاج.