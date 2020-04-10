"المالية": تصنيف المملكة عند "A" وA1 مع "نظرة مستقبلية مستقرة" يؤكد قوة الاقتصاد السعودي

قالت وزارة المالية إن تصنيف مؤسستي "فيتش" و"موديز" للمملكة عند A وA1 على الترتيب مع "نظرة مستقبلية مستقرة" في ظل جائحة كورونا، أمر يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي.

وتفصيلاً، أوضحت الوزارة في تغريدة لها: "في ظل جائحة (كوفيد - 19) التي يشهدها العالم حاليًا، "فيتش" تؤكد تصنيف المملكة عند "A" مع نظرة مستقبلية مستقرة، و"موديز" تحدث تقريرها الائتماني للمملكة عند "A1" مع نظرة مستقبلية مستقرة؛ مما يؤكد قوة وثبات الاقتصاد السعودي".