متظاهرو العراق يقطعون الطرق.. ويعطلون "حركة النفط"

أغلقوا الطريق المؤدي لميناء "أم قصر" في البصرة

أغلق محتجون عراقيون، الطريق المؤدي لميناء مدينة أم قصر في محافظة البصرة، اليوم الجمعة؛ مما أسفر عن تعطيل حركة الشاحنات الناقلة للبضائع والمشتقات النفطية.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد وضع استقالته تحت تصرف البرلمان، بعد تعثر مفاوضات تشكيل الحكومة؛ في ظل مُطالبة الشارع باختيار مرشح مستقل نزيه لا يخضع للخارج وخاصة إيران، لكي يتولى إدارة البلد لمرحلة انتقالية؛ تمهيدًا لإجراء انتخابات مبكرة.

ووفق "سكاي نيوز عربية"؛ فما يزال المتظاهرون في العراق يواصلون الاحتجاجات ويقطعون الطرق رفضًا لترشيح شخصيات سياسية معينة لمنصب رئيس الحكومة الجديدة، خلفًا لعادل عبدالمهدي.

واستقال "عبدالمهدي" مطلع ديسمبر الجاري تحت ضغط الاحتجاجات التي تجتاح العراق منذ أكتوبر الماضي.

ويقول المحتجون إنهم يريدون مرشحًا مستقلًا وبعيدًا عن الأحزاب السياسية لتولي الحكومة العراقية، التي ستدير شؤون البلاد في المرحلة الانتقالية قبل الانتخابات المقبلة.