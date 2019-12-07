بالصور.. "تطوعي - صحة ٣" تستهدف المصلين ورواد المولات بلقاح الإنفلونزا بالطائف

نفذها مركز صحي شهار والشطبة تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع

تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، نفذَ مركز صحي شهار والشطبة، مبادرة "تطوعي _ صحة ٣" للإنفلونزا الموسمية والسكر والضغط، وذلك بجامع الجوهرة بحي شهار بعد صلاة الجمعة، في ظل كثافة المُصلين والذين تواجدوا عند الفريق التطوعي من أجل أخذ اللقاح.

وتفصيلاً، انتقل الفريق لمول الحكير تايم بالطائف، بحضور مدير إدارة المراكز التابعة لمجمع الملك فيصل الطبي، فايز ظافر الشهري وهاشم حبيش نائب رئيس التنسيق، ضمن زيارة لمبادرة مركز صحي شهار "تطوعي - صحه٣" مستهدفين رواد المول واستغرقوا ثماني ساعات، حيث تم قياس الضغط والسكري، وإعطاء لقاح الإنفلونزا الموسمية لمرتادي المول، فيما تجاوز عدد المُطعمين أكثر من ٢٠٠ شخص، فيما تم قياس الضغط والسكر لأكثر من ١٠٠ شخص.

وشارك في المبادرة عدد من المتطوعين، منهم: إبراهيم السفياني ( مدير مركز صحي شهار )، وعبيد الذبياني ( مسؤول الخدمات )، وعبدالهادي السفياني ( مراقب صحي )، والدكتور إبراهيم القرشي ( طبيب )، ومحمد الروقي ( أخصائي تمريض )، ومحمد الزهراني ( فني تمريض )، وحميد الخالدي ( فني تمريض )، والدكتور أجلال الشفيع ( المدير الفني )، وتهاني حلوي ( مشرفة التمريض )، وميمونة عسيري ( أخصائية تمريض )، وانتصار باميلح ( فنية تمريض )، وإنصاف علي الرياش.