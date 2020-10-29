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على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث.. وقدَّم لهم المساعدة اللازمة

حرس الحدود بالمدينة ينقذ مواطنَيْن تعرَّض قاربهما للعطل بعرض البحر

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صرَّح المتحدث الإعلامي بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة، المقدم فهد بن فرج عبدالحميد، بأن الدوريات البحرية التابعة لقطاع ينبع أنقذت مواطنَين، تعرّض قاربهما للعطل في عرض البحر، وذلك على بُعد ثلاثة أميال بحرية من شعب أم النكوث، وقدمت المساعدة اللازمة لهما، وقامت بقَطْر قاربهما إلى مرسى العزيزية.