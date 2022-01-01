البرازيلي "ساندرو مانويل" يودع التعاون .. ويقدم شكره للسعودية

حقق كأس الملك ولعب آسيا مع النادي القصيمي

ودع نادي التعاون، البرازيلي ساندرو مانويل لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم ، اليوم السبت ، مع نهاية لقاء الفريق أمام نظيره ضمك والتي كسبها بثلاثية، مع ختام الجولة الـ 15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( ختام الدور الأول).



وأنهى "ساندرو" مشواره مع النادي القصيمي، بعد أن أمضى فيه خمسة مواسم.



وطوى ساندرو مسيرة حافلة مع التعاون، بعد أن تعاقدت إدارة النادي مع الإسباني ألفارو ميدران لاعب الوسط الذي أصبح أول صفقات الفريق في فترة الانتقالات الشتوية.



وبكي ساندرو أثناء تصريحاته للناقل الرسمي بعد نهاية مباراة ضمك، وقال: "لكل شيء بداية ونهاية، وشكرًا للتعاون، وللبلد العظيم السعودية" .



وتابع : "حققت مع التعاون بطولة كأس الملك، ولعبت في دوري أبطال آسيا ولدي ذكريات جيدة لن أنساها مع الفريق" .