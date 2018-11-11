شاهد.. فيلم قصير عن البيئة يستعرض أهمية المحميات السعودية

أنتجه مجموعة من الشباب بجهودهم الفردية

أنتج مجموعة من الشباب فيلماً قصيراً عن البيئة بجهودهم الفردية يتناول الحديث عن المحميات السعودية.

وتدور قصة الفيلم حول صياد سابق يستعرض قصته عندما كان صغيراً والذي أصبح لاحقاً رئيس الجوالين في محمية عروق بني معارض، كما يتناول الفيلم ولع الشخصية بجمال طبيعة المنطقة وبهوسه في حماية الحياة الفطرية هناك.

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11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440 04:28 PM

أنتجه مجموعة من الشباب بجهودهم الفردية

شاهد.. فيلم قصير عن البيئة يستعرض أهمية المحميات السعودية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أنتج مجموعة من الشباب فيلماً قصيراً عن البيئة بجهودهم الفردية يتناول الحديث عن المحميات السعودية.

وتدور قصة الفيلم حول صياد سابق يستعرض قصته عندما كان صغيراً والذي أصبح لاحقاً رئيس الجوالين في محمية عروق بني معارض، كما يتناول الفيلم ولع الشخصية بجمال طبيعة المنطقة وبهوسه في حماية الحياة الفطرية هناك.

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