عملية جراحية مُعقّدة بالعمود الفقري تعيد الحركة لـ"خمسينية" بالرياض

نجح في إجرائها فريق طبي بمستشفى الملك سلمان بعد آلام الظهر المزمنة

نجح فريق مسار العظام بتجمع الرياض الصحي الأول في إجراء عملية جراحية معقدة بالعمود الفقري لسيدة خمسينية لا تستطيع الحركة، وذلك بقيادة استشاري جراحة العظام والعمود الفقري الدكتور متعب أبوالراس بمستشفى الملك سلمان بالرياض.

وأوضح "أبوالراس" أن تفاصيل الحالة للمريضة كانت تشكو من آلام مزمنة في الظهر وتمتد إلى الأطراف السفلية، مما يؤدي إلى إعاقة قدرتها عن الحركة أو حتى الوقوف، وبعد عمل الفحص الإكلينيكي والأشعة اللازمة تبيّن أن المريضة تعاني من "حالة انزلاق فقاري مصحوب بانزلاق غضروفي وضيق في القناة العصبية بين الفقرتين الرابعة والخامسة القطنية" مع ضرورة التدخل الجراحي.

وأضاف: "تم إجراء العملية الدقيقة بعد موافقة المريضة عليها وعلى الخطة العلاجية ما بعدها، وتمثلت العملية في توسيع القناة العصبية واستئصال الغضروف ووضع دعامة بين الفقرات مع تصحيح الانزلاق الفقاري وعمل دمج بين الفقرتين الرابعة والخامسة، وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد- واستطاعت المريضة المشي في أول يوم لها بعد إجراء العملية".

وذكر "أبوالراس" أن مثل هذه العمليات لا يمكن إجراؤها إلا في مراكز متقدمة وبواسطة كوادر طبية متخصصة، وتعمل على توفير الخدمات والرعاية الصحية اللازمة للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة وفق أعلى معايير الجودة وكل أركان هذا النجاح بفضل متوفرة في مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز.