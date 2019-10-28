رئيس الوزراء البوركيني يصل للرياض للمشاركة بمنتدى "مستقبل الاستثمار"

يعقد خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري

وصل كريستوف ماي داييري رئيس وزراء جمهورية بوركينا فاسو والوفد المرافق له إلى الرياض، اليوم الاثنين، في زيارة للمملكة وحضور منتدى مبادرة "مستقبل الاستثمار" الذي سيقام في الرياض خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2019.

وفي التفاصيل، كان في استقباله بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وأمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو الدكتور وليد بن عبدالرحمن الحمودي, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير جمهورية بوركينا فاسو لدى المملكة مانسا أو نتانا ومندوب عن المراسم الملكية.