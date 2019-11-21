أمطار على "جازان" و"نجران".. و"المدني" يحذّر

دعوات لعدم الاقتراب من بطون الأودية والسيول

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل محافظات: (الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب)؛ مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً بمشيئة الله.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كمت نبّهت الهيئة العامة للأرصاد منطقة نجران اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المنطقة، تشمل مدينة نجران، ومحافظتيْ حبونا، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.