"الإحصاء" عن مرحلة تحديث العناوين: زيارة وملصق وربط بهوية رب الأسرة

ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن مرحلة تحديث العناوين هي إحدى مراحل تنفيذ تعداد السعودية 2022، ويتم خلالها زيارة الوحدة السكنية ووضع ملصق التعداد وربطه بهوية رب الأسرة.
وأوضحت أن هذه المرحلة تهدف إلى حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية؛ للتأكد من شمولية العدّ لجميع سكان المملكة.
وكانت الهيئة قد ذكرت أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.
وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساساً ومرجعاً لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.
وقالت الهيئة: إن مخرجات التعداد تُستخدم من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد؛ من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية؛ حسب الاحتياج.الهيئة العامة للإحصاء تعداد السعودية 2022
تهدف إلى حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية للتأكد من شمولية العدّ لجميع السكان
ذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن مرحلة تحديث العناوين هي إحدى مراحل تنفيذ تعداد السعودية 2022، ويتم خلالها زيارة الوحدة السكنية ووضع ملصق التعداد وربطه بهوية رب الأسرة.
وأوضحت أن هذه المرحلة تهدف إلى حصر وترقيم جميع الوحدات السكنية؛ للتأكد من شمولية العدّ لجميع سكان المملكة.
وكانت الهيئة قد ذكرت أن مخرجات تعداد السعودية 2022 ستسهم بشكل كبير في تخطيط المدن وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والتعليم والإسكان والرعاية الصحية وغيرها.
وبيّنت "الإحصاء" أن مخرجات التعداد من بيانات إحصائية تفصيلية ستكون أساساً ومرجعاً لصناع القرار في تخطيط وتطوير الخدمات العامة؛ مثل النقل والمدارس والطرق والإسكان والرعاية الصحية.
وقالت الهيئة: إن مخرجات التعداد تُستخدم من قبل صناع القرار في الجهات الحكومية من خلال بيانات التعداد؛ من أجل تطوير السياسات الخاصة بالعمل والتدريب والإسكان والاستثمار وتخطيط وتطوير الخدمات العامة والبرامج التنموية، وتطوير المخططات العمرانية للمدن، وتوزيع الميزانيات بين المناطق الإدارية؛ حسب الاحتياج.