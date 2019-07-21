540 متدرباً يلتحقون ببرامج التدريب الصيفي في المخواة

تنوعت ما بين قيادة التعلم وتخطيط التدريس والتطوير المهني

شهد الأسبوع الثالث من انطلاق برنامج التدريب الصيفي "برنامج التطوير المهني" تسجيل 540 متدرباً ومتدربة في 18 برنامجاً تدريبياً بـ"تعليم المخواة".

وكان "تعليم المخواة" قد أعلن انطلاق 18 برنامجاً تدريبياً صيفياً في 8 مراكز للتدريب للبنين والبنات، تنوعت عناوين البرامج المعلن عنها ما بين قيادة التعلم، والتعلم النشط، والتقويم من أجل التعليم، وتخطيط التدريس، والتطوير المهني القائم على المدرسة، والتعلم بالاستقصاء، واتخاذ القرارات وحل المشكلات، والتفكير الناقد، ودمج مهارات التفكير في التدريس.