اتحاد القدم يحدد مواعيد انطلاق وختام دوريات الدرجة الثانية والشباب والناشئين والبراعم

للموسم الرياضي الجديد 2019-2020

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم مواعيد انطلاق وختام منافسات دوريات الدرجة الثانية والشباب والناشئين "للدرجتين الممتازة والأولى "والبراعم للدرجة الممتازة للموسم المقبل.

وسينطلق دوري الدرجة الثانية لكرة القدم بتاريخ 11/ 10/ 2019م، ويختتم بتاريخ 10/ 4/ 2020م، فيما سينطلق دوري درجة الشباب تحت 19 عاماً للدرجة الممتازة بتاريخ 16/ 11/ 2019م، ويختتم 18/ 4/ 2020م، فيما سينطلق الدوري نفسه لفئة الدرجة الأولى بتاريخ 28/ 9/ 2019م، ويختتم بتاريخ 22/ 2/ 2020م، وتنطلق بتاريخ 27/ 9/ 2019م منافسات دوري الناشئين تحت 17 عاماً للدرجتين الممتازة والأولى وتختتم بتاريخ 17/ 4/ 2020م للدرجة الممتازة وبتاريخ 21/ 2/ 2020م للدرجة الأولى.

وسينطلق دوري البراعم تحت 15 عاماً للدرجة الممتازة بتاريخ 27/ 9/ 2019م، ويختتم 10/ 4/ 2020م، على أن ينطلق دوري البراعم تحت 13 عاماً للدرجة الممتازة بتاريخ 25/ 10/ 2019م، ويختتم بتاريخ 6/ 3/ 2020م.