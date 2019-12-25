تعرّف على الهاتف الأكثر مبيعًا في العالم

المستهلكون يتوقون لأحدث وأكبر التقنيات

كشفت شركة أبحاث السوق Counterpoint، عن الهاتف الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي خلال الربع الثالث من عام 2019.

وأشارت الشركة إلى أن جهاز iPhone XR، تم إطلاقه في منتصف الربع الرابع من عام 2018، ولم يتصدر القائمة ذلك الربع؛ ولكنه فعلها منذ ذلك الحين، وحصل على 3% من حصة السوق، وتمكّن من تجاوز مبيعات نموذج iPhone 11 الذي احتل المركز الخامس في ربع الإطلاق الخاص به، واستحوذ على 1.6% من مبيعات آيفون العالمية.

ووفق ما نقله اليوم موقع "روسيا اليوم"، جاء ترتيب الهواتف الـ10 الأكثر مبيعًا على مستوى العالم على الشكل التالي:

iPhone XR

Samsung Galaxy A10

Samsung Galaxy A50

Oppo A9

iPhone 11

Oppo A5s

Samsung Galaxy A20

Oppo A5

Xiaomi Redmi A7

Huawei P30

وبحسب تحليل شركة Counterpoint؛ فإن هذه النتائج رغم كونها مفاجئة للبعض؛ إلا أنها تشير إلى أن المستهلكين يتوقون للاستمتاع بأحدث وأكبر تقنيات آبل؛ لكنهم يترددون في إنفاق أكثر من ألف دولار على جهاز جديد.