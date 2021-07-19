الصحة العالمية تشيد بإجراءات السعودية لضمان سلامة الحجاج

غبريسوس: نرحب بتخطيط الصحة العامة والخطوات التي اتخذتها المملكة

أشادت منظمة الصحة العالمية بالإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لضمان سلامة الحجاج.

وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبريسوس عبر حسابه الرسمي في " تويتر "، "بينما يتجمع المؤمنون لأداء الحج هذا العام، نرحب بتخطيط الصحة العامة والخطوات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية لضمان سلامة الحجاج خلال جائحة "كوفيد 19".