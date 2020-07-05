لمدة شهر.. الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمواجهة تفشي كورونا

أكد استمرار جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الصحة العامة

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا، تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكد عباس أهمية استمرار جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

فلسطين فيروس كورونا الجديد

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05 يوليو 2020 - 14 ذو القعدة 1441 11:55 AM

أكد استمرار جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة وحماية الصحة العامة

لمدة شهر.. الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمواجهة تفشي كورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم، مرسومًا بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يومًا، تبدأ من اليوم، لمواجهة استمرار تفشي فيروس كورونا.

وأكد عباس أهمية استمرار جهات الاختصاص باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر الناتجة عن فيروس "كورونا"، وحماية الصحة العامة وتحقيق الأمن والاستقرار.

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