احتجاجات العراق تتواصل .. قتيل وعشرات الجرحى في الناصرية

قرّر المتظاهرون بناء بيوت عوضاً عن الخيام التي جرى حرقها

قُتل شخصٌ وأُصيب عشرات آخرون، ليل الأحد الإثنين، من جرّاء الهجوم، الذي استهدف ساحة الاعتصام الرئيسة في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار- جنوبي العراق.

ويعتصم متظاهرون عراقيون منذ أشهر في ساحة الحبوبي في وسط مدينة الناصرية، في إطار الاحتجاجات غير المسبوقة التي يشهدها العراق منذ الأول من أكتوبر الماضي.

ووفق "سكاي نيوز" هاجم مسلحون مجهولون، بحسب السلطات العراقية، المتظاهرين في الساحة، وأحرقوا خيامهم في الليل، لكن المتظاهرين وجّهوا أصابع الاتهام إلى مَن وصفوهم بـ"أحزاب السلطة القذرة".

وكانت الناصرية قد شهدت نهار الأحد مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً تظهر سيارات دفع رباعي في أثناء اتجاهها صوب ساحة الحبوبي، وسط إطلاق رصاص كثيف.

وقرّر المتظاهرون في الساحة بناء بيوت عوضاً عن الخيام التي جرى حرقها، في إشارة إلى استمرار الاعتصام السلمي.