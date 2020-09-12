رقم قياسي جديد.. 10.561 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فرنسا

بعد يومَيْن من تسجيل أعلى معدل

أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت بتسجيل 10.561 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رقم قياسي جديد مع تجاوز الإصابات حاجز العشرة آلاف للمرة الأولى، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الرقم السابق المسجل هو 9.843 إصابة جديدة الخميس الماضي.

فيروس كورونا الجديد فرنسا

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12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442 10:08 PM

بعد يومَيْن من تسجيل أعلى معدل

رقم قياسي جديد.. 10.561 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فرنسا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أفادت السلطات الصحية الفرنسية اليوم السبت بتسجيل 10.561 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في رقم قياسي جديد مع تجاوز الإصابات حاجز العشرة آلاف للمرة الأولى، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكان الرقم السابق المسجل هو 9.843 إصابة جديدة الخميس الماضي.

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فيروس كورونا الجديد فرنسا

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