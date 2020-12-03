إعلان تجاري يقود "صحة الرياض" إلى ضبط مخالفات بمجمع عيادات خاص

تبين عدم وجود استشاري أو نائب أول في الجلدية.. المعالج "طبيب عام"

قاد إعلان تجاري في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، "صحة الرياض" إلى ضبط مخالفات متعددة في أحد المجمعات الطبية الخاصة.

وتفصيلاً، قالت "صحة الرياض": إنه من خلال المتابعة المستمرة لقسم الرصد الإعلامي بإدارة الاتصال المؤسسي، للإعلانات المنشورة في منصات وسائل التواصل الاجتماعي، تم رصد إعلان يحمل ادعاءات طبية، حيث تمت إحالتها إلى إدارة الالتزام، وشخوص لجنة، ومن خلال التحقق عن الإعلان تبين: عدم وجود استشاري أو نائب أول في الجلدية، وأن من يقوم بعلاج حالات الجلدية هو طبيب عام.

وتم الرفع للجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة؛ لمخالفتهم المادة 14 الفقرة الثالثة، والتي تنص على أنه يشترط لترخيص المجمع الطبي المتخصص ما يلي: يجب توفير طبيب نائب أول أو طبيب نائب متفرغين، وكذلك تم الرفع للجنة النظر في مزاولة المهن لمخالفته المادة العاشرة من نظام مزاولي المهن الصحية، والتي تنص على أنه "يُحظر على الممارس الصحي في غير الحالات التي تحددها اللائحة التنفيذية الإعلان عن نفسه والدعاية لشخصه مباشرة أو بالوساطة".

وذكرت "صحة الرياض" أن أبرز المخالفات التي تقع فيها بعض القطاعات الصحية الخاصة، تتمثل في القصور في تطبيق مكافحة العدوى، وعدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو انتهاء الترخيص، وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر، ونقص التجهيزات "الأدوية الإسعافية"، وعدم وجود غرفة عزل مكتملة التجهيزات في المستشفيات، وعدم وجود سيارة إسعاف أو عدم تناسبها.

وقالت "صحة الرياض": إن العقوبات المُطبقة تتضمن سجن الممارس ستة أشهر، وتوقيع غرامة تصل إلى 100 ألف ريال على الممارس والمؤسسة، وإلغاء ترخيص الممارس والسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر.