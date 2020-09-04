جنوب إفريقيا: 2420 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الوفيات يصل إلى 14563 حالة

سجلت جنوب إفريقيا خلال الـ24 ساعة الماضية، 2420 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و174 حالة وفاة.

وذكرت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا في بيان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 633 ألف حالة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 14563 حالة.