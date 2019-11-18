مافيا حوثية.. معامل لتزوير الأدوية الإيرانية الفاسدة.. واستنساخ علاجات بجودة متدنية

توزع على الصيدليات على أنها سليمة

اتهم تقرير نشره موقع "سبتمبر نت"، اليوم (الاثنين)، ميليشيا الحوثي الإرهابية بإنشاء معامل تزوير خاصة بالأدوية الإيرانية المنتهية والممنوعة.

وأفاد التقرير بأن ميليشيا الحوثي كثفت من نشر معامل مجهزة في صنعاء تتولى توزيع أدوية إيرانية منتهية الصلاحية تم تخزين كميات كبيرة منها في مخازن داخل العاصمة ومدينة ذمار وسط اليمن.

ونقل التقرير عن مصادر طبية في صنعاء أن تلك الأدوية تنقل بحراً إلى ميناء الحديدة، ومنه إلى صنعاء، حيث تقوم الميليشيا الحوثية تحت إشراف قيادات نافذة بتغيير تواريخ صلاحيتها وتوزيعها على سوق الدواء بالمحافظات اليمنية على اعتبار أنها أدوية سليمة.

وبينت المصادر أن فرقاً طبية حوثية يشرف عليها المدعو طه المتوكل، تحدد أصنافاً من الدواء مرتفعة الأسعار، وتبلغ شركات إيرانية بتصنيع كميات منها بمستوى جودة متدنٍ؛ حتى تستفيد العناصر الحوثية من فوارق أسعارها في السوق المحلية.

وأَضافت أن الحال وصل بمافيا الميليشيا الحوثية إلى تزوير منتجات بمواصفات جودة عالمية معروفة، عبر مخاطبة معامل في الهند وإيران تستنسخ منتجات طبية ومستلزمات أطفال.