"ابن حثلين": مهرجان الإبل القادم سيكون بسويسرا لتلبية شغف المُلاك الأوروبيين

قال: سنخبرهم كيف يجنون الكثير من المال من الإبل.. وستكون تجارة مربحة لهم

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل رئيس منظمة الإبل الدولية، الشيخ فهد بن حثلين، عن اتفاق على أن يكون المهرجان القادم في سويسرا لتلبية شغف مُلاك الإبل الأوروبيين، وقال: "لدينا الكثير من المفاجآت لمُلاك الإبل في العالم".

‏وتفصيلاً، ذكر "ابن حثلين" في تغريدة عبر حساب مهرجان الإبل ‏‫ ‪@alaibilfestival في توتير أن "مُلاك الإبل الأوروبيين يملكون الشغف، وهذا ما نحتاج إليه، وبإذن الله سوف نخبرهم كيف يجنون الكثير من المال من الإبل، وستكون تجارة مربحة لهم".