محافظ حفر الباطن يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021

يعد الرافد الاقتصادي للمحافظة.. وتنطلق فعالياته الشهر المقبل

دشّن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، صباح اليوم الأربعاء الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021 تحت شعار "حفر الباطن عاصمة الربيع" وسط حضور مديري ورؤساء الجهات الخدمية والأمنية بالمحافظة.

وسوف تنطلق فعاليات المهرجان الذي يعتبر الرافد الاقتصادي للمحافظة مطلع الشهر المقبل.

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13 يناير 2021 - 29 جمادى الأول 1442 09:43 PM

يعد الرافد الاقتصادي للمحافظة.. وتنطلق فعالياته الشهر المقبل

محافظ حفر الباطن يدشن الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021

صحيفة سبق الإلكترونية

حفر الباطن

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دشّن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، صباح اليوم الأربعاء الهوية البصرية لمهرجان الكمأ 2021 تحت شعار "حفر الباطن عاصمة الربيع" وسط حضور مديري ورؤساء الجهات الخدمية والأمنية بالمحافظة.

وسوف تنطلق فعاليات المهرجان الذي يعتبر الرافد الاقتصادي للمحافظة مطلع الشهر المقبل.

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