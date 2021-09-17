كورونا في 4 دول.. 34407 إصابة جديدة بالبرازيل و2928 بباكستان و1006 بتونس و569 بمصر

خلال الـ24 ساعة الماضية

سجلت البرازيل 34407 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و643 وفاة.

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية أمس في بيان لها، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 21 مليوناً و69017، فيما وصل عدد التعافي إلى أكثر من 20.17 مليون، وبلغ إجمالي عدد الوفيات 589240.

باكستان

سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 2928 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و68 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1218749 إصابة، منها 65725 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 27072 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 1125952 حالة.

تونس

سجّلت تونس خلال الـ24 ساعة الماضية، 1006 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و10 وفيات.

وأفادت وزارة الصحة التونسية اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 698.427 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.415 حالة وفاة.

مصر

سجلت مصر 569 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و13 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة المصرية في بيان لها أمس، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 295051 إصابة من ضمنهم 248425 حالة تم شفاؤها، و16921 حالة وفاة.