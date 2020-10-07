في أول رئاسة لمجموعة الـ20.."الأعمال السعودية" تستعرض أبرز الإنجازات

في وقت تستعد فيه لاستضافة قمة B20 "افتراضياً"

استعرضت مجموعة تواصل الأعمال السعودية -الممثل الرسمي لمجتمع الأعمال لدول مجموعة العشرين- أمام عدد من الإعلاميين السعوديين اليوم مبادراتها وتوصيات سياساتها التي ستُقدَّم إلى مجموعة العشرين في وقت تستعد فيه المجموعة لاستضافة قمة B20 "افتراضياً" خلال المدة من 26 إلى27 أكتوبر الجاري.



وكانت المجموعة قد أعلنت في وقت سابق عن توصياتها الـ25 المتعلقة بقضايا رئيسة مثل: التحول الرقمي، والنساء في الأعمال، والتجارة، والتمويل، والبنية التحتية، والطاقة، والاستدامة، والامتثال والنزاهة، ومستقبل العمل والتعليم.



وقال رئيس مجموعة الأعمال السعودية يوسف البنيان: "عندما تولّت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين ومجموعة الأعمال السعودية لم يكن وباء فيروس كورونا المستجد متفشياً, فقد كان علينا التعامل خلال الأشهر الماضية مع قدر كبير من عدم اليقين, ولكن الأهم أنه تعيّن علينا العمل معاً لرسم مسار التعافي من الأزمة بحيث تتاح للاقتصادات العالمية إعادة البناء بشكل أفضل وبطريقة أكثر شمولاً واستدامة".



وأشار إلى أن مجموعة تواصل الأعمال السعودية عملت خلال العام الماضي على إعداد توصيات بسياسات شاملة وعملية من خلال المشاورات التي أجرتها مع أكثر من 650 من قادة الأعمال من دول مجموعة العشرين وخارجها, وكان لمجتمع الأعمال السعودي تمثيل كبير في فرق عمل مجموعة الأعمال الستة ومجلس سيدات الأعمال، حيث شكّل السعوديون 26% من مجموع الأعضاء, كما أشرف قادة الأعمال السعوديون على عملية وضع إجراءات السياسات كرؤساء لكل فريق عمل ولمجلس العمل.



وبيّن البنيان أن مجتمع الأعمال السعودي تعامل بمرونة وابتكار مع التحديات التي واجهتها رئاسة هذا العام، انطلاقاً من التزامها بالابتكار والتركيز على المستقبل, مبدياً فخره بما تم تحقيقه رغم الصعوبات، ومتطلعاً إلى مواصلة التعاون وتعزيز دور المملكة الرائد على الساحة الدولية بتوجيه من كبار قادتها.



ولفت رئيس مجموعة الأعمال السعودية النظر إلى أن جهود مجموعة الأعمال السعودية خلال عام 2020 شملت إطلاق المبادرة المعنية بفيروس كورونا المستجدّ التي تهدف إلى تلبية الاحتياجات الفورية وتحقيق الأهداف متوسطة وبعيدة المدى, حيث قدّمت المجموعة تقريراً خاصاً إلى مجموعة العشرين حول "الانطلاق السريع للاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحةّ"، وأصدرت بيانات مشتركة عدة مع مجموعات أخرى ومنظمات عالمية تدعو إلى العمل التعاوني في مختلف المجالات ومنها التجارة والطاقة والعمل (بما في ذلك حماية الفئات الأكثر ضعفاً مثل النساء ورواد الأعمال) والنزاهة والامتثال.



وأبان أن مجموعة الأعمال السعودية استضافت فعاليتين افتراضيتين ركّزتا على معالجة تأثير الوباء والاستعداد للموجة الثانية المحتملة, وعقدت المجموعة بقيادة المملكة شراكة مع غرف التجارة والمنظمات في دول مجموعة العشرين لاستضافة سلسلة فعاليات تحت عنوان "حوار مجموعة الأعمال السعودية الدولي" لتقديم توصيات السياسات ومناقشتها.



وسيشارك في قمة مجموعة تواصل الأعمال خلال المدة من 26 إلى 27 أكتوبر الجاري قادة دوليون من قطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من أجل مناقشة القضايا الأكثر إلحاحاً التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ويمكن الاطلاع على كامل توصيات السياسات التي قدمتها مجموعة تواصل الأعمال هذا الأسبوع وستكشف عنها رسمياً في القمة, من خلال الرابط التالي:

https://www.b20saudiarabia.org.sa/publications/