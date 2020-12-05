لبنان تسجل 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تسجيل 12 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 1090 حالة

سجّلت لبنان 1622 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 135876 إصابةً.

وأوضحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 88096 حالة، فيما وصل عدد الوفيات إلى 1090 حالة بعد تسجيل 12 حالة وفاة.