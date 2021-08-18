بفيديو التسارع الزمني.. "ناسا" توثق صناعة الطائرة الصاروخية أسرع من الصوت

تقنية تقلل من اضطراب عامة الناس عند اختراق جدار الصوت

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" شريط فيديو بتقنية التسارع الزمني يُظهر مراحل صناعة طائرة صاروخية أسرع من الصوت.

وقالت "ناسا": إن المقاطع التي ظهرت في الفيديو سُجلت بين مايو 2019 إلى يونيو 2021، وتظهر تصنيع المركبة "إكس-59".

وتُظهر اللقطات السريعة صناعة الأجزاء الرئيسية في الطائرة، ثم تركيبها فوق بعضها، إلى أن اكتمل بناء الهيكل الخارجي للطائرة.

وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، من المقرر أن تُقلع الطائرة في أولى رحلاتها التجريبية في العام المقبل 2022.

وكانت وكالة "ناسا" أعلنت في عام 2019 أنها أبرمت صفقة بلغت ربع مليار دولار مع شركة لوكهيد مارتن؛ للمساهمة في تصنيع طائرات من هذا الطراز.

وشكلت وكالة الفضاء الأمريكية ثلاثة أطقم عمل لبناء هيكل الطائرة، وكانت مهمتها على التوالي تجهيز: جسم الطائرة، والأجنحة، والذيل.

وخلال عملية التجميع النهائي، سيضاف إلى الطائرة نظام الرؤية الخارجي المبتكر الخاص بقمرة القيادة.

وتتميز هذه الطائرة عن غيرها بانخفاض الصوت الذي تصدره، وسرعتها الفائقة التي تتجاوز سرعة الصوت.

ولدى "إكس-59" القدرة على اختراق جدار الصوت بهدوء، مما يقلل من الاضطراب لدى عامة الناس.