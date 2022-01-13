بأمر الملك.. إعفاء "أبوساق" وتعيين "عصام بن سعيد" وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء و"قطان" مستشاراً بالديوان الملكي

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، أوامر ملكية تضمنت:



- تعيين الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.



- يعفى محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه.



- تعيين أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.



- تعيين الدكتور صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير.



- تعيين الدكتور منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.



- تعيين عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائباً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.



- تعيين سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.



- تعيين المهندس عمار بن محمد بن حامد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.





وفيما يلي نصوص الأوامر الملكية:

الرقم أ / 333

التاريخ : 10 / 6 / 1443هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمــــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديـــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 138 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعفى معالي الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى من منصبه.

ثانياً : يعين معالي الدكتور/ عصام بن سعد بن سعيد وزير دولة وعضواً في مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى، مع استمراره في مهامه الحالية.

ثالثاً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم أ / 334

التاريخ : 10 / 6 / 1443هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/14) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين معالي الأستاذ/ محمد بن فيصل بن جابر أبوساق مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم أ / 335

التاريخ : 10 / 6 / 1443هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين معالي الأستاذ/ أحمد بن عبدالعزيز قطان مستشاراً بالديوان الملكي بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم أ / 336

التاريخ : 10 / 6 / 1443هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 10) بتاريخ 18 / 3 / 1391 هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 294 ) بتاريخ 23 / 8 / 1440هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين معالي الدكتور/ صالح بن علي القحطاني رئيس مجلس إدارة العيادات الملكية بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم أ / 337

التاريخ : 10 / 6 / 1443هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 8 ) بتاريخ 19 / 4 / 1406هـ ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 462 ) بتاريخ 1 / 7 / 1441هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين معالي الدكتور/ منير بن محمود بن إبراهيم الدسوقي رئيساً لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم أ / 338

التاريخ : 10 / 6 / 1443هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين الأستاذ/ عبدالله بن فهد بن صالح العويس نائباً لرئيس أمن الدولة بمرتبة وزير.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم أ / 339

التاريخ : 10 / 6 / 1443هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين المهندس/ عمار بن محمد بن حامد نقادي نائباً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود



الرقم أ / 340

التاريخ : 10 / 6 / 1443هـ

بعون اللــــه تعالـــــى

نحـــــن سلمـــــان بـــن عبدالعزيــــــز آل سعـــــــود

ملـــك المملكـــــــــــة العربيــــــــة السعوديــــة

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 10 ) بتاريخ 18 / 3 / 1391هـ .

وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 14 ) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

أمرنا بما هو آت:

أولاً : يعين الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز بن سليمان العبيد مساعداً لوزير الاقتصاد والتخطيط بالمرتبة الممتازة.

ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.