جراحة ناجحة لمحترف الأهلي دي سوزا.. لم يكشف عن مدة الغياب عن الملاعب

أعلن نادي الأهلي اليوم عن إجراء المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا، عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية دون أي إيضاح بمدة غيابه عن الملاعب.

وغرد الحساب الرسمي للنادي عبر موقع "تويتر" قائلاً: "أجرى محترف الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي البرازيلي جوزيف دي سوزا، عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية مساء اليوم، تكللت بالنجاح ولله الحمد".

وكان اللاعب قد أعلن ذلك ليلة أمس عبر حسابه على "إنستغرام": بالقول "قبل بداية التمرين شعرت بآلام في البطن والمعدة.. بعد نهاية المران زادت الآلام، وأخذت العلاج واتجهت للمنزل".

وأضاف: "بعد عودتي للمنزل زاد الألم كثيراً، أجريت بعض الفحوصات لأعلم ما هي المشكلة، حالياً سأكون تحت الملاحظة.. دعواتكم لأجلي".

وعاد اللاعب اليوم ونشر صوراً وفيديو، عبر حسابه في "إنستغرام" قائلاً: "رفاق، الليلة الماضية تم تشخيص إصابتي بالتهاب الزائدة الدودية، وشعرت بألم لم أشعر به في حياتي، وكدت أن أفقد الوعي".

وتابع "وصلت للمستشفى في الوقت المناسب، تم العلاج وتشخيص إصابتي بالتهاب الزائدة الدودية.. أنهيت جراحتي للتو، شكراً للجميع على دعمهم لي.. سأعود قريباً، شكراً لأولئك الذين ساعدوني".