"الفهيد" يقف على العملية التدريبية في "تقنية جدة"

شدد على أهمية دعم وتنمية القدرات البشرية تماشيًا مع رؤية 2030

نفذ الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، اليوم، زيارة تفقدية لكلية التقنية بجدة حيث كان في استقباله فيصل بن عقيل كدسة مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة، والمهندس جميل بن سعيد عسلي عميد الكلية التقنية بجدة، وأعضاء من الهيئة الإدارية والتدريبية.

ونوه "الفهيد" في مستهل زياراته بما أولته حكومتنا الرشيدة من اهتمام لنشر وتوسيع قاعدة التدريب ومواصلة تنفيذ المشروعات التدريبية بهدف تأسيس البنى التحتية اللازمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت التدريبية القائمة، مؤكدًا أن ما يشهده قطاع التدريب من نهضة شاملة، من خلال نشر الكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية والكليات التقنية للبنات في كل مدينة ومحافظة يأتي نتيجة لذلك الاهتمام.

وعبّر "الفهيد" في حديث له بتلك المناسبة عن سعادته بلقاء زملائه من أعضاء هيئة التدريب وأبنائه المتدربين، مشيرًا إلى أهمية العمل على تطوير الكوادر المهنية وتطوير مهاراتهم وفق احتياجات وتطورات الثورة الصناعية الرابعة، وهو ما يمثل أحد الاستراتيجيات التي تعمل عليها المؤسسة بما يتماشى مع الرؤية الوطنية 2030 التي تركز على دعم وتنمية القدرات البشرية من المعرفة والمهارات المستقبلية كونها المحرك الأساس للتنمية والتطوير.

كما استمع "الفهيد" من عميد الكلية المهندس جميل عسلي إلى شرح مفصّل لأهم إنجازات وخدمات الكلية، أشار فيه إلى الدور الفاعل الذي تسعى الكلية لتحقيقه من خلال الجودة والرفع من مستوى تأهيل الأبناء والنهوض بعناصر العملية التدريبية في دعم جودة التدريب والمشاركة الفاعلة من الجميع لتحقيق ذلك الهدف.

وأكد حرص الكلية على الرقي ببرامجها التدريبية وبمخرجاتها إلى المستويات العالمية وبالجودة والكفاءة والتطوير النوعي للتدريب التقني والمهني، مشيرًا إلى أن حصول الكلية أخيرًا على شهادة الاعتماد المؤسس هو بحد ذاته فرصة للرفع من مستوى الأداء وبناء الشراكات التي تستهدف توظيف خريجي الكلية وإقامة فرص التعاون وتبادل المعارف للرفع من مستوى الموارد البشرية وبناء القدرات المتاحة لدى الكلية، مؤكدًا أن الكلية وفرت أكثر من (3000) وظيفة من خلال (17) اتفاقية وقعتها مع الشركات والمؤسسات.

وفي السياق نفسه، نفذ "الفهيد" جولة في أقسام وأروقة الكلية تعرف خلالها على البرامج والمبادرات التدريبية وعلى أنشطة الكلية وإنجازاتها، إضافة إلى بعض الخطط المستقبلية واطلاعه على آخر التطورات، كما التقى خلال زيارته عددًا من المتدربين المستجدين والمستمرين الذين استمع إلى ملحوظاتهم والخدمات المقدمة لهم بهدف توفير بيئة تدريبية مناسبة، تمكنهم من التدريب بالشكل المهني المطلوب، فيما حثهم على ضرورة الجد والاجتهاد والمثابرة خلال فترة التدريب.

وأكد حرص المؤسسة ومنسوبي الكليات والمعاهد كافة على تطوير قدرات الشباب ومهاراتهم في مجال العمل التقني والمهني مما يزيد من منافستهم على فرص العمل بعد تخرجهم, مفيدًا بأن المؤسسة أنشأت عدة قنوات إلكترونية للتواصل مع المتدربين والاستماع لاقتراحاتهم وملاحظاتهم طيلة العام التدريبي وأنها محل اهتمام الجميع بالمؤسسة.

وفي ختام الزيارة، دشن "الفهيد" مبادرة "كليتنا خضراء" التي تواكب مبادرة "السعودية الخضراء" التي أعلن عنها ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، والتي من شأنها التأثير على البيئة داخل الكلية، وتحسين جودة حياة منسوبي الكلية.



