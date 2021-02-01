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"أدرعي" زعم أنه لا خشية من تسرب للمعلومات

إسرائيل تعترف بإسقاط طائرة مسيرة تابعة لها داخل لبنان

اعترف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، اليوم (الاثنين)، بسقوط طائرة مسيرة تابعة للجيش داخل الأراضي اللبنانية.

وبين "أدرعي" أن "الطائرة سقطت خلال نشاط عملياتي على الحدود مع لبنان"، وفقاً قناة "الشرق".

وزعم المتحدث أنه "لا خشية من تسرب للمعلومات".

على الصعيد نفسه، ذكر موقع "العهد" المقرب من ميليشيا حزب الله، أن عناصر الميليشيا أسقطوا الطائرة في محيط بلدة بليدا جنوب لبنان، بعدما اخترقت الأجواء اللبنانية.