رئيس الهيئة الملكية يوقع 4 عقود لمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين

قيمتها قاربت النصف مليار ريال

وقع رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، المهندس عبدالله بن إبراهيم السعدان، في مكتبه بالرياض، ظهر اليوم الاثنين، أربعة عقود، مع رؤساء وممثلي شركات محلية وأجنبية؛ لتنفيذ مشاريع بمدينتي الجبيل ورأس الخير الصناعيتين، بقيمة إجمالية بلغت (488.287.306) أربعمائة وثمانية وثمانين مليوناً ومائتين وسبعة وثمانين ألفًا وثلاثمائة وستة ريالات).

وتتضمن هذه المشاريع في الجبيل الصناعية: تطوير البنية الأساسية بالمنطقة المساندة الخاصة بمنطقة صناعة السيارات، وإنشاء مدرستين للبنين بجميع مرافقها لخدمة المناطق السكنية في حي المطرفية، وإنشاء محطة ضخ لمياه الشرب لحي مردومة الذي يضم 7 آلاف ساكن، في حين تتضمن المشاريع في رأس الخير الصناعية إنشاء مبنى الهلال الأحمر، ومركز رياضي، وعيادة طبية ومركز أمن الطرق، لتوفير خدمات صحية وأمنية لأكثر من 10 آلاف من قاطني المدينة الصناعية.

وأبرمت هذه العقود مع كل من شركة مفرح مرزوق الحربي وشركاه المحدودة؛ لإعداد موقع المنطقة المساندة، وشركة مسماك للإنشاء والتطوير لإنشاء المدرستين، وكذلك مع فرع شركة شاينا جيو انجنيرنج؛ لإنشاء مبنى الهلال الأحمر والمركز الرياضي والعيادة الطبية ومركز أمن الطرق في رأس الخير، ومشروع توريد وإنشاء محطة ضخ مياه بحي مردومة في الجبيل الصناعية.

ويأتي توقيع هذه العقود ضمن جهود الهيئة الملكية للجبيل وينبع الهادفة لتنفيذ مبادراتها في إطار رؤية المملكة 2030؛ لزيادة حجم الاستثمارات والإنتاج الصناعي، وتحسين مستوى التأهيل للتجهيزات الأساسية والمرافق العامة وتوفير بيئة استثمار خدمية منافسة لجذب الاستثمارات.